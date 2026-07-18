Danas (01:03)
It's coming bronze
Engleska u ludoj utakmici dobila Francusku i osvojila broncu, palo čak deset golova
Iako su obje reprezentacije u utakmicu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu ušle prilično bezvoljne nakon polufinalnih poraza, Engleska i Francuska odigrale su u Miamiju nevjerojatan, povijesni triler. Englezi su uraganski otvorili susret i na poluvrijeme otišli s golemom prednošću od 4:0 zahvaljujući sjajnom Bukayu Saki. Francuzi su se u nastavku spektakularno probudili te preko Mbappea i Barcole smanjili na 4:3, no Saka je svojim trećim golom iz kaznenog udarca u 87. minuti povisio na 5:3. Dembele unosi dramu u završne minute dvoboja zabivši za 5:4. Do kraja je pao još jedan gol, a zabio ga je Bellignham i zaključio utakmicu. Rezultat 6:4. Index, Sportske