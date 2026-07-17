Nije fašnik, ali je kriv za salatu

U 32 američke savezne države potvrđena je epidemija parazitarne bolesti ciklosporijaze s gotovo 7000 zaraženih, a sumnja se na kontaminiranu zelenu salatu i luk iz lanca Taco Bell. Dok se izvor još službeno utvrđuje, demokrati i zdravstveni stručnjaci odgovornost prebacuju na administraciju Donalda Trumpa. Tvrde da su rezovi proračuna i otpuštanje petine zaposlenika CDC-a, koje je u ime “učinkovitosti” proveo ministar Robert F. Kennedy Jr., osakatili nadzornu mrežu FoodNet i otežali suzbijanje zaraze. Ministarstvo zdravstva optužbe odbacuje. tportal