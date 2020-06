U dijelovima Kine i SAD-a došlo je do porasta broja zaraženih koronavirusom, no nije riječ o drugom valu, poručuje WHO, nego o nastavku prvog vala zbog popuštanja mjera. “Zaraza nije pala na vrlo nisku razinu, već je stagnirala na niskoj razini, a zatim se opet vratila kasnije u godini” – kaže WHO. Što napraviti? – lokalne vlasti trebaju utvrditi odakle točno dolaze novi slučajevi i onda intervenirati u tim određenim podregijama, a ne na razini cijele države, za što su potrebni sigurni i detaljni podaci.