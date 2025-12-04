Kad se politika pretvara u karaoke: svi pjevaju svoje, a BiH ostaje bez glazbe

Dodik je osuđen jer nije poštovao odluke visokog predstavnika. Na presudu je odgovorio zakonima kojima se zabranjuje djelovanje državnih organa na teritoriju RS. Uz njega još su dvojica osumnjičena za ugrožavanje ustavnog poretka BiH separatističkim zakonima usvojenim nakon presude Suda BiH Miloradu Dodiku od 26. veljače. Dodik je prisustvovao sjednici Narodne skupštine RS-a na kojoj se raspravljalo o novom entitetskom ustavu, koji RS definira kao suverenu i nedjeljivu, s pravom na samoopredjeljenje i uspostavu vlastite vojske. Dokument je u sukobu s ustavom BiH, a analitičari i međunarodni akteri upozoravaju na sigurnosne rizike i moguću eskalaciju. Premijer RS-a Radovan Višković poručio je kritičarima da “pucaju iz prazne puške”, dok situacija izaziva sve veće napetosti. Zasad se ne čini da će do uhićenja doći, a međunarodne snage pomno prate situaciju, spremne na mogućnost sukoba. Novosti

Nitko ne ugrožava teritorijalni integritet. Teritorij BiH nema teritorijalni integritet, ona je teritorij postavljen iz dva entiteta i tri konstruktivna naroda. Od ta dva entiteta jedan je monoetnički, a to je Republika Srpska, a drugi je dvoetnički, bošnjačko-hrvatski. Hrvati i Bošnjaci pristali su da imaju to. Ja bih volio da Hrvati imaju poseban entitet, ja sam to od početka zagovarao, ali očigledno je da su Hrvati iz Bosne platili cijenu hrvatske samostalnosti i onda su strpani u ovu priču koja se zove Federacija, ali mislim da njima pripada pravo na visoku autonomnu oblast Herceg Bosne, ili kako već hoće, i to će se na kraju tako završiti… rekao je sam Dodik za Dnevnik Nove TV.