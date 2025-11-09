Mir je tu, ali što s njim?
Krešimir Zubak: Dayton nije donio sreću, ali je zaustavio rat
Trideset godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, njegov suautor Krešimir Zubak ističe da je postignut glavni cilj – kraj rata u BiH – iako je danas s ishodom nezadovoljan gotovo svatko. U razgovoru prisjeća se kako je odbijao predati Posavinu Republici Srpskoj, dok je Franjo Tuđman, kaže, bio “pragmatičan”. Kao svoje najveće postignuće navodi uvrštavanje konstitutivnosti Hrvata u ustav. Danas smatra da međunarodna zajednica nameće rješenja umjesto dogovora, a BiH, kaže, još “produžava rat političkim sredstvima”. tportal