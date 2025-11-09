Krešimir Zubak: Dayton nije donio sreću, ali je zaustavio rat - Monitor.hr
Mir je tu, ali što s njim?

Krešimir Zubak: Dayton nije donio sreću, ali je zaustavio rat

Trideset godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, njegov suautor Krešimir Zubak ističe da je postignut glavni cilj – kraj rata u BiH – iako je danas s ishodom nezadovoljan gotovo svatko. U razgovoru prisjeća se kako je odbijao predati Posavinu Republici Srpskoj, dok je Franjo Tuđman, kaže, bio “pragmatičan”. Kao svoje najveće postignuće navodi uvrštavanje konstitutivnosti Hrvata u ustav. Danas smatra da međunarodna zajednica nameće rješenja umjesto dogovora, a BiH, kaže, još “produžava rat političkim sredstvima”. tportal


06.08. (12:00)

Kad pravosuđe kaže "dosta", a Dodik pita "što ako neću?"

Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, slijede izvanredni izbori

Središnje izborno povjerenstvo BiH jednoglasno je oduzelo mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, nakon pravomoćne presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Dodiku je zabranjeno političko djelovanje šest godina, a moguća zamjena zatvorske kazne novčanom ostaje na sudu. Iako RS još nema jasnog nasljednika, izbori moraju biti raspisani u roku od 90 dana. Dodik poručuje da ne priznaje odluku, dok ga čak i dugogodišnji partner Dragan Čović poziva na poštivanje pravne države. Na odluku će se žaliti. Index, Index

05.08. (01:00)

Mir, ali da ne bi slučajno bio pravedan

Picula: Temeljni je problem mira na ovim prostorima protekla tri desetljeća to što je on esencijalno – negativan

Koliko god se s pravom osuđivala međunarodna zajednica sa svojim ključnim akterima u prvoj polovici 1990.-ih u nereagiranju na vrijeme kada su posrijedi početak i tijek ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, završetak tih ratova omogućen je i zbog jedinstvenih okolnosti u međunarodnoj politici, okolnosti kakve su danas iluzija. Hrvatskoj je mir donijela upravo 1995. s oslobađanjem okupiranog teritorija te nedvojbenim vojnim porazom protivničke strane. Takvo se što u BiH nije dogodilo te se sve više čini da je Daytonski sporazum samo ‘odozgo’ zamrznuo sukob koji u nepovoljnim unutarnjim i vanjskim okolnostima može prijeći u eskalaciju. Usto, u Srbiji nikada nije jednoznačno poražena politika koja je 1991. dovela do izbijanja ratova, a to je politika osporavanja teritorija drugih država žive li na tom teritoriju u većem broju Srbi (a što trenutno rade Rusi u odnosu prema Ukrajini), Boško Picula za tportal.

12.03. (23:00)

Kako izbjeći uhićenje? Napišite vlastiti ustav

Nalog za Dodikovo privođenje otvorilo je veliku krizu u susjednoj nam državi

Dodik je osuđen jer nije poštovao odluke visokog predstavnika. Na presudu je odgovorio zakonima kojima se zabranjuje djelovanje državnih organa na teritoriju RS. Uz njega još su dvojica osumnjičena za ugrožavanje ustavnog poretka BiH separatističkim zakonima usvojenim nakon presude Suda BiH Miloradu Dodiku od 26. veljače. Dodik je prisustvovao sjednici Narodne skupštine RS-a na kojoj se raspravljalo o novom entitetskom ustavu, koji RS definira kao suverenu i nedjeljivu, s pravom na samoopredjeljenje i uspostavu vlastite vojske. Dokument je u sukobu s ustavom BiH, a analitičari i međunarodni akteri upozoravaju na sigurnosne rizike i moguću eskalaciju. Premijer RS-a Radovan Višković poručio je kritičarima da “pucaju iz prazne puške”, dok situacija izaziva sve veće napetosti. Zasad se ne čini da će do uhićenja doći, a međunarodne snage pomno prate situaciju, spremne na mogućnost sukoba. Novosti

Nitko ne ugrožava teritorijalni integritet. Teritorij BiH nema teritorijalni integritet, ona je teritorij postavljen iz dva entiteta i tri konstruktivna naroda. Od ta dva entiteta jedan je monoetnički, a to je Republika Srpska, a drugi je dvoetnički, bošnjačko-hrvatski. Hrvati i Bošnjaci pristali su da imaju to. Ja bih volio da Hrvati imaju poseban entitet, ja sam to od početka zagovarao, ali očigledno je da su Hrvati iz Bosne platili cijenu hrvatske samostalnosti i onda su strpani u ovu priču koja se zove Federacija, ali mislim da njima pripada pravo na visoku autonomnu oblast Herceg Bosne, ili kako već hoće, i to će se na kraju tako završiti… rekao je sam Dodik za Dnevnik Nove TV.

07.03. (09:00)

ZBrčko

Distrikt Brčko: I Daytonski sporazum nalaže mogućnost izmjene arbitražne odluke

Arbitražni tribunal za Brčko je 1999. godine donio odluku da Brčko bude distrikt pod „ekskluzivnim suverenitetom Bosne i Hercegovine (BiH)”, s vlastitim organima vlasti. Nakon što je Republika Srpska osporila ingerencije državnih institucija, uključujući Sud i Tužiteljstvo BiH te Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA, ponovno se otvara pitanje što će biti s Brčkom. Predsjednik RS-a Milorad Dodik ne odustaje od teze da je Brčko vlasništvo tog entiteta, iako Brčko nikada nije pripadalo isključivo jednom entitetu ili jednom narodu. No, ako bi se to dogodilo i Brčko pripao RS,  onda bi bila nagrađena zločinačka ideologija koju je VRS provodila i u Brčkom, kaže vojno-politički analitičar za DW.

26.02. (18:00)

A što dalje?

Dodik: Presuda je politički motivirana. Moramo biti veseli

Milorad Dodik proglašen je krivim zbog neizvršavanja odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta, što je potonji ranije proglasio kaznenim djelom. U prvom reagiranju na nepravomoćnu presudu od godine dana zatvora i mjeru zabrane obnašanja pozicije predsjednika Republike Srpske, srpski čelnik u BiH Milorad Dodik rekao je u srijedu da nema razloga za zabrinutost.Danas donosimo zakon o zabrani rada tužiteljstva i suda BiH na području Republike Srpske, formirat ćemo vlastiti VSTV i odbaciti odluke nametnute od strane državnih institucija. Dodikov odvjetnik Anto Nobilo izjavio je da je presuda donesena pod pritiskom međunarodnih diplomata. Presuda Dodiku izazvala je brojne reakcije u BiH i regiji. tportal

11.10.2024. (14:00)

I kad kamen počne kliziti, ne možeš ga zaustaviti ni vezama ni koncesijama

Katastrofa u Jablanici otkrila ilegalne radnje i drugih kamenoloma te otvorila pitanje odgovornosti

Nedavne poplave i odroni u Bosni i Hercegovini, koji su najteže pogodili Jablanicu, ponovno su otvorili pitanje sigurnosti kamenoloma. Kamenolom u Donjoj Jablanici, koji je nastavio s radom unatoč odbijenicama za koncesiju, navodno je doprinio katastrofi. Stručnjaci i vlasti istražuju utjecaj ilegalnih iskopavanja na nedavne odrone koji su usmrtili najmanje 15 ljudi. Istraga uključuje moguće ljudske faktore, a katastrofa je naglasila potrebu za strožom regulacijom sektora eksploatacije prirodnih resursa u BiH. Novosti

04.10.2024. (19:30)

18 mrtvih u BiH, mjesta sravnjena sa zemljom. Proglašeno nacionalno stanje prirodne katastrofe

  • Samo na području Jablanice u poplavama i odronima koji su tijekom protekle noći pogodili BiH poginulo je 16 osoba, dok su se u Fojnici utopile tri osobe pa se ukupan broj smrtno stradalih popeo na 19, a strahuje se da bi taj broj mogao biti i znatno veći (Nacional)
  • Hrvatski Crveni križ pokrenuo je apel za pomoć stanovništvu stradalom u poplavama u BiH, evo kako možete pomoći: pozivom na donatorski telefon 060 90 11, uplatom na žiro račun otvoren u Erste banci: IBAN: HR0524020061500137627 MODEL: 00, POZIV NA BROJ ZA APEL: 754 (N1)
  • Jablanica je odsječena od ostatka Bosne i Hercegovine u pravcu Mostara, Prozora i Blidinja, dok je u smjeru Konjica uspostavljen promet za putnička, kombi i terenska vozila (tportal)
  • Gradovi odsječeni, kuće srušene, kritično i u Kreševu i Kiseljaku (HRT)
  • Općina Drvar proglasila je stanje elementarne nepogode, Lokalne ceste su blokirane, a poplavljena je i regionalna cesta prema Glamoču (N1)
  • Srbija nudi pomoć, Vučić: Dovoljno je da nam iz BiH kažu i odmah šaljemo helikoptere, čamce... (Index)
  • U Hrvatskoj na nekim mjestima kritično, Kupa se približava kritičnoj razini, prešla 800 cm: interventne snage u Karlovcu (N1), u Ogulinu ugroženo 20-ak objekata i oko 40-50 podrumskih prostora, rastu i Sava i Odra (HRT)
03.05.2024. (10:00)

Tisuće djece rođene nakon silovanja tijekom rata u BiH konačno dobile svoja prava

Djeca rođena uslijed ratnog zločina silovanja u Bosni i Hercegovini dobila su status civilne žrtve rata gotovo 30 godina nakon okončanja nasilja u toj zemlji, priopćilo je jučer Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH. BiH nema službene podatke o tome koliko je djece rođeno nakon silovanja. Procjene udruženja “Zaboravljena djeca rata” govore da ih je između 3000 i 5000. Izmjenama Zakona o civilnim žrtvama rata Federacije BiH djeca rođena nakon silovanja u ratu prvi su put dobila status civilne žrtve rata. Tim izmjenama žrtvama rata daje se prednost u korištenju zdravstvenih usluga i povoljnijih uvjeta školovanja do 35. godine te se nalaže prioritetno zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje. Index

29.01.2024. (14:00)

Mostarska kuhinja

Starešina: Ili će Plenković osigurati da Dragan Čović ode ili će Čović postići da odu obojica

Umjesto da se u interesu Hrvata u BiH i Hrvatske povuče iz politike (uz bilo koje obrazloženje), Čović je bacio Washingtonu rukavicu u lice i pohitao svomu političkom savezniku i ruskom ovisniku Miloradu Dodiku da pripreme reformu izbornoga zakonodavstva uoči dolaska Tima Europa. Tada je stigla druga važna poruka, ovoga puta iz američkog veleposlanstva u Sarajevu: promjena izbornoga zakona nije moguća bez promjene Ustava, za koju je potrebna dvotrećinska većina. Dakle, plan izmišljenog uspjeha je propao. A s njime i planirani efekti ‘strateškog posjeta‘ Tima Europa Sarajevu. Mark Rutte dobro zna tko odlučuje o glavnom tajniku NATO-a. Ursula von der Leyen jednako dobro zna čije je mišljenje presudno u izboru predsjednika/ce Europske komisije. Andrej Plenković i Dragan Čović ​u ringu su ostali sami. Višnja Starešina za Lider.

19.09.2023. (20:00)

Spaliti vunu, kaže, grehota je, i priča kako je neki čovjek s Pešteri to učinio, pa mu udarila bolest u ovce i sve mu pomrle

Sinan Gudžević: Nekada je vuna bila jedno od mjerila imetka, a danas nije ništa

Ovoga ljeta mi često u sjećanje dođe davni rođak Rahim Gudžević. Čobanin tuđih ovaca, cijeli život najamnik od Đurđevdana do Mitrovdana, nije čitao ni pisao, a mnogoj je zvijezdi na nebu dao ime. Imao je odgovor na svako pitanje koje bismo mu mi dječaci kraj ovaca postavili. Kad smo ga jednom upitali, kad će biti kraj svijeta, rekao je: “Ovo naše selo je na kraju svijeta. A svijetu će doći kraj kad kraj počne kod nas. A to će biti kad nestane pčela, i kad ovcama ne poraste vuna, te se ne mogne ništa s njih šišati.” Selo je tada, kad je Rahim ovo kazao, imalo više stotina ovaca, a pčele je imalo nekoliko kuća. Pčele nisu bile neka jaka zanimacija mojih rođaka, ovce jesu. Čudno ljeto ove godine prizvalo je Rahimove riječi. U pčele je udarila kuga i ne množe se, a ovaca je u selu samo osam. U ovce nije udarila kuga, nego je selo spalo na tri stanovnika, pa nema ni ovaca. A kuga je udarila u vunu. Sudbina ovčije vune pouzdan je znak da selo umire, kako se to kaže, u prisustvu vlasti. Umrli su razboji, kudelje, vretena, preslice i prelje, umire drndanje, povesma i pređa. Vunu ne otkupljuje niko, stočari ne znaju šta bi s njome. Novosti