Bilo bi super da u ponudi imaju dva doručka, šetnju smočnicom, dočekivanje Gandalfa...

Bosanski Shire: Geologija, sestrinska ljubav i prstohvat Tolkienove magije
U selu Rakova Noga kod Kreševa, inženjerka geologije Marija Miličević je sa svojom obitelji oživjela komadić Međuzemlja. Projekt Hobbiton.ba nastao je iz Marijine vizije o autentičnom turizmu, a u realizaciji su sudjelovale četiri sestre uz roditeljsku podršku. Ove ručno rađene kućice pod zemljom spajaju lokalnu tradiciju s motivima iz Tolkienovih djela. Unatoč početnoj očevoj sumnji, projekt je postao svjetska senzacija koja nudi odmor u prirodi, šetnje kroz “čarobnu šumu” i noćnu idilu. Obitelj Miličević planira daljnje širenje ove bajkovite oaze, dokazujući ogroman turistički potencijal unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. Green