Brzi vlak za ujedinjenu Europu (i kašnjenje od samo 20 godina)
EU planira mrežu brzih željeznica koja će povezati cijeli kontinent
Europska unija pokreće projekt European High-Speed Rail Network vrijedan 546 milijardi eura, kojim bi se u idućih 20 godina povezali svi glavni i veći europski gradovi vlakovima koji voze 250–350 km/h. Plan predviđa 49.400 kilometara novih i moderniziranih pruga, što bi putovanja poput Madrida–Milano ili Atene–Istanbul skratilo na nekoliko sati. Projekt bi željeznicu učinio glavnim prijevoznim sredstvom u Europi i ključnim dijelom zelenog plana EU za smanjenje emisija do 2050. godine. tportal