Brzi vlak za ujedinjenu Europu (i kašnjenje od samo 20 godina)

Gradnja “Rail Baltice”, željeznice duge 870 kilometara koja bi se protezala od Poljske preko Litve, Latvije i Estonije do Finske, mogla bi dobiti zamah zbog ruske invazije na Ukraijnu. “S obzirom na to da nam je Rusija na granici, realizacija ovog projekta nije samo potreba, već obveza”, kaže Agnis Driska, predsjednik Uprave kompanije Rail Baltica. (…) Pred projektantima je izazov jer će morati ukloniti sadašnje tračnice napravljene u vrijeme Sovjetskog Saveza koje su promjera 1520 milimetara dok su u EU promjera 1430 milimetara. “Prvi dio nove pruge od Kaunasa do Rige trebao bi biti dovršen nakon 2026., a čitava pruga do kraja 2030. godine. Putnički vlakovi vozili bi do 250 kilometara na sat, a teretni 120 km/h.”, kažu iz kompanije Rail Baltica. Tportal