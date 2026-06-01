Umirovljenici u ofenzivi, mladi u minusu
Europa kao piramidalna shema: Kako su boomeri pojeli budućnost
Nekadašnju ekonomsku podjelu na bogati Zapad i siromašni Istok u Europi je zamijenio vertikalni, međugeneracijski jaz. Generacija „baby boomera“ osigurala si je izdašne mirovine i profitirala na astronomskom skoku cijena nekretnina, dok su mlađe generacije osuđene na dugotrajan suživot s roditeljima. Zbog nepovoljne demografije – gdje umjesto nekadašnjih pet, danas jednog umirovljenika financira tek 2,5 radnika – europska socijalna država postaje neodrživa. Političari, pod pritiskom starijeg biračkog tijela, radije režu proračune za obrazovanje i inovacije nego mirovine, pretvarajući Europu u kontinent bez dugoročne perspektive za mlade. Jutarnji