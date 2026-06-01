Danas (16:00)

Umirovljenici u ofenzivi, mladi u minusu

Europa kao piramidalna shema: Kako su boomeri pojeli budućnost

Nekadašnju ekonomsku podjelu na bogati Zapad i siromašni Istok u Europi je zamijenio vertikalni, međugeneracijski jaz. Generacija „baby boomera“ osigurala si je izdašne mirovine i profitirala na astronomskom skoku cijena nekretnina, dok su mlađe generacije osuđene na dugotrajan suživot s roditeljima. Zbog nepovoljne demografije – gdje umjesto nekadašnjih pet, danas jednog umirovljenika financira tek 2,5 radnika – europska socijalna država postaje neodrživa. Političari, pod pritiskom starijeg biračkog tijela, radije režu proračune za obrazovanje i inovacije nego mirovine, pretvarajući Europu u kontinent bez dugoročne perspektive za mlade. Jutarnji


07.01.2025. (10:00)

Dugovi, nasljedstva i nekretnine: Milenijalci i zoomeri između čekića i nakovnja

S odlaskom baby boomera cijene nekretnina mogle bi padati 0,7 posto godišnje

Oko 68 posto milenijalaca i generacije Z očekuje da će u narednih 20 godina od svojih roditelja dobiti nasljedstvo vrijedno u prosjeku 320 tisuća dolara. Tijekom sljedećih 25 godina svijet će postati “nasljednokracija”, jer će baby boomeri prenijeti 100 tisuća milijardi dolara svojim nasljednicima do 2045. godine. Udvostručenje vrijednosti nasljedstva u narednih 20 godina dovest će do ranog umirovljenja nasljednika. Prema projekcijama o očekivanom životnom vijeku, većina pripadnika te generacije doživjet će 80-85 godina, ovisno o spolu i socioekonomskim čimbenicima.

Mladi naraštaji opterećeni su dugovima za obrazovanje, skupim nekretninama i nesigurnim poslovima. Nasljedstva će često ići na otplatu postojećih dugova. U Hrvatskoj, gdje je bogatstvo većinom u nekretninama, prijenos imovine najviše će utjecati na tržište nekretnina. Iako demografski trendovi sugeriraju manju potražnju, interes stranih kupaca i međugeneracijska solidarnost drže tržište stabilnim. Hrvati su među najmanje zaduženim građanima EU-a, s visokim udjelom vlasništva nad nekretninama, što osigurava kontinuirani prijenos bogatstva na mlađe generacije. Lider

18.09.2024. (16:00)

Generacija Z odrasta kao na ratištu

Generacijski jaz: Kada stariji nisu u trendu

Razlike između Boomera i Zoomera postale su očite zbog različitih životnih iskustava. Dok su Boomeri odrasli u stabilnijem vremenu, Zoomeri se bore s psihološkim pritiscima i nesigurnostima. Prof. dr. Nataša Jokić Begić naglašava važnost empatije starijih prema mladima. Povezivanje s mladima može pomoći starijima da shvate složenosti današnjeg svijeta. Umjesto kritike, trebali bi pitati: „Kako ti mogu pomoći?“ Samo tako može doći do međugeneracijskog razumijevanja. HRT donosi još jedan članak koji se vezuje na tu temu.

04.01.2024. (12:00)

Ok, boomer

Šajatović: Boomeri vs. zoomeri – malo međusobnog razumijevanja ne bi škodilo

Kolumnist, bez obzira na to što pripada generaciji boomera, morao bi pokušati biti objektivan. Pa bi kao odvjetnik starijih, dakle boomera, postavio pitanje nadobudnim zoomerima: Tko vam je to omogućio svijet u kojemu možete tako lako davati otkaze i prelaziti s jednoga radnog mjesta na drugo? Da nisu boomeri?” I s druge strane – “pitanje ogorčenim poslodavcima boomerima: da je vaša generacija u mladim godinama u svijet rada ulazila u okolnostima koje danas dočekuju zoomere, bi li se zapravo ponašala baš ovako kao ovi mladi koji vas nerviraju?” Krenimo od pokušaja odgovora na pitanje tko je i kako omogućio današnjim generacijama koje su tek kročile u treće desetljeće života da budu gospodari tržišta rada. Odgovor je jednostavan: boomeri. Kad se tomu pridoda i digitalna revolucija, čije su ubrzanje osmislili opet boomeri, koja je mnogima omogućila rad od kuće, zoomerima se dodatno posrećilo. Mogu izvoljevati do mile volje. Miodrag Šajatović za Lider.

08.12.2018. (21:31)

Na mladima bogatstvo ostaje, ali tek kad ostare

Hoće li milenijalci zapravo biti bogatiji od svojih roditelja?

Baby-boomeri su najbogatija generacija u povijesti i to će ostati do oko 2030. godine, no kad ta generacija proslijedi svoju imovinu mlađim članovima svojih obitelji milenijalci samo u Britaniji i Sjevernoj Americi dobit će 4 bilijuna nasljeđevine. S obzirom da su baby-boomeri veća generacija nego milenijalci, ista imovina u rukama manjeg broja ljudi značit će više bogatstva kod te generacije. No, je li to baš tako, pita se BBC. Jer baby-boomeri će svoje ušteđevine trošiti u mirovini, pa i nekretnine će prodavati da zadrže životni standard na koji su naviknuli.

02.11.2018. (21:30)

Prije išli na gigove, sad su u gig-ekonomiji

Umirovljenici rade male poslove jer tako žele – i mijenjaju prirodu rada

Gotovo trećina Amerikanaca koji rade isključivo honorarne poslove su ljudi rođeni između 1946. i 1965., a u Španjolskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Švedskoj i Britaniji tri četvrtine neovinse radne snage je starije od 24 godine. BBC piše kako ova gig-ekonomija mijenja odnos između zaposlenika i poslodavaca, ali mijenja i sastav svakodnevnog posla. Mnogi umirovljenici koji odlučuju raditi u mirovini rade jer im trebaju novci, no oko trećine njih radi jer žele biti okruženi zanimljivim ljudima, rad ih povezuju sa zajednicom, osjećaju se ispunjeno, a znanost kaže i da ljudi koji rade dulje žive.

12.10.2016. (14:13)

Studija: Baby-boomeri nemaju ništa snažniju radnu etiku od kasnijih generacija