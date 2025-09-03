Kad ti dosadi čekati raketu iz Amerike, napravi si vlastitu

Europa razvija svemirske luke kako bi smanjila ovisnost o SAD-u i Kini - Monitor.hr
Europa razvija svemirske luke kako bi smanjila ovisnost o SAD-u i Kini

Europa ubrzano razvija vlastite svemirske luke kako bi smanjila ovisnost o SAD-u i uhvatila korak s Kinom i Rusijom. Švedski Esrange i norveška Andøya nude prednost sjeverne lokacije i sigurnih zona za lansiranja, dok se uključuju i Portugal, Španjolska, Italija, Njemačka i UK. Jedina europska orbitalna baza zasad je u Francuskoj Gvajani, no promjene su na pomolu. Uz rast komercijalnog tržišta i jačanje indijskog, australskog i novozelandskog sektora, EU mora udvostručiti ulaganja u svemir u idućih deset godina kako ne bi ostala promatrač na vlastitom kontinentu. tportal


