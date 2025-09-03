Kad ti dosadi čekati raketu iz Amerike, napravi si vlastitu

Komercijalizacija putovanja u svemir odlična je vijest za čovječanstvo jer će dugoročno demokratizirati odlazak sa Zemlje. Dojučer su to mogli samo profesionalni astronauti; sad mogu i jako bogati ljudi; sutra će si to moći priuštiti i oni manje bogati. Što više ljudi plati let u svemir, njegova cijena će brže pasti. Sjetite se koliko su koštali prvi kompjuteri, a danas dobijete tisuću puta veću računalnu snagu na najjeftinijem mobitelu… Dostupniji letovi u svemir mogli bi donekle ispraviti “krivi smjer” kojim je tehnološka revolucija krenula u drugoj polovici 20. stoljeća. Mnogi entuzijasti iz 1960-ih očekivali su manje digitalnih, a više mehaničkih promjena – ili kako je jedan sažeo: “Htjeli smo leteće aute, a dobili 140 znakova!” – hrabro prognozira Đivo Đurović za Telegram.