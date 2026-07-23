Sendvič metoda - zamotali opomenu u obliku pohvale
Europska komisija ocijenila hrvatski plan obnove zgrada kao dobru osnovu uz nužne dorade
JRC analizirao je 16 nacrta planova dekarbonizacije zgrada do 2050. godine. Procjena hvali veću potpunost i strukturu dokumenata koji predviđaju značajno smanjenje potrošnje energije te visoku upotrebu obnovljivih izvora. Ipak, države, uključujući Hrvatsku, moraju do kraja 2026. preciznije razraditi mjere protiv energetskog siromaštva, izračune učinaka, podatke o stanju fonda i izvore financiranja. Paralelno, Hrvatska ima dva mjeseca za odgovor na službenu opomenu EK-a zbog nepotpunog prenošenja prateće Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Zgradonačelnik