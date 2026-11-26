Europski parlament u Strasbourgu usvojio je rezoluciju povodom 35. obljetnice pada Vukovara, odajući počast svim žrtvama velikosrpske agresije. Tekst spominje zločine na Ovčari i logore pod upravom JNA, oštro osuđuje veličanje ratnih zločinaca poput Ratka Mladića te poziva Srbiju da otvori arhive kako bi se pronašlo 1725 nestalih osoba. Inicijativu hrvatskih zastupnika pratili su Vukovarci i obitelji nestalih s galerije, nagrađeni rijetkim jedinstvenim pljeskom. Liberali su u konačnici odustali od alternativnog prijedloga koji je podijelio javnost, pa je dokument usvojen uz manje izmjene i široku podršku europarlamentaraca. Jutarnji, Index