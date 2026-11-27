Konačno – među nama – borbeno i radno sposobnom MMA mamlazu od dvadeset pet godina bilo je već i krajnje vrijeme za “odvojenost od obitelji”. Pitate li mene, to bi tek bila pozitivna posljedica.
Ako nije ovjereno pečatom, nije istina
Ivančić: Pečatiranje istine
Istinu o ratnom stradanju Vukovara i Vukovaraca besmisleno je pakirati u bilo kakve rezolucije, deklaracije i slične proglase s visokih političkih instanci. U sadržajnome smislu istina time ništa ne dobiva, osim mogućnosti da se njome lakše manipulira, trguje, harangira ili ideološki odstreljuje. Faktografija o ratnom razaranju Vukovara i masovnim ubojstvima nakon okupacije, iznesena u nacrtu rezolucije, najvećim je dijelom nesporna, no poanta je u nečemu drugom: ne radi se o utvrđivanju, nego o pečatiranju istine. O naporu da joj se prida snaga ukaza, i time – samo naizgled paradoksalno – oduzme barem nešto od njene istinitosti. Viktor Ivančić za Novosti