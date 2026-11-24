Htjeli bi naprijed, a zapinje se u prošlosti
Studentski pokret iz Srbije i Dodik oštro kritizirali prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o Vukovaru
Tvrde da dokument jednostrano tumači prošlost, produbljuje podjele i zanemaruje stradanja srpskih civila tijekom rata, uključujući operacije “Bljesak2” i “Oluja”. Ističu da odgovornost mora biti individualna te da sve žrtve zaslužuju jednako poštovanje. S druge strane, rezolucija hrvatskih eurozastupnika osuđuje negiranje i veličanje ratnih zločina te od Srbije traži otvaranje ratnih arhiva, otkrivanje lokacija grobnica i aktivnu suradnju u pronalasku nestalih osoba iz Domovinskog rata. HRT, tportal, N1