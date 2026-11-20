Prije nego ostanemo zasuti perjem
Europski znanstvenici upozoravaju na ekološku štetu megafarmi, Prijatelji životinja traže hitnu zabranu gradnje u Hrvatskoj
Novo izvješće Europske komisije upozorava da goleme količine gnoja iz industrijskog stočarstva ozbiljno zagađuju vode nitratima, tlo fosforom, a zrak amonijakom, što ugrožava zdravlje ljudi. Udruga Prijatelji životinja ističe kako to potvrđuje njihove dugogodišnje apele i traži hitno zaustavljanje svih projekata megafarmi pilića u Hrvatskoj. Posebno upozoravaju na megafarmu Veliki Pažut u zaštićenom području Mura-Drava-Dunav, čiji pokusni rad već stvara probleme sa smradom, otpadom i oštećenjima infrastrukture, te pozivaju nadležne da ne izdaju uporabnu dozvolu prije nego što nastane trajna ekološka šteta. H-alter, Index