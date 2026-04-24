Pobuna ispred kokošinjca

Stanovnici nekoliko hrvatskih županija, predvođeni inicijativama iz Siska i Velike Ludine, sutra, 25. travnja, organiziraju novi veliki prosvjed protiv najavljene izgradnje 24 peradarske farme i klaonice. Građani strahuju od ekološke katastrofe, neadekvatnog zbrinjavanja otpada i kontaminacije tla antibioticima. Dok udruga Zelena akcija traži hitnu reviziju svih dozvola i stratešku procjenu kumulativnog utjecaja na zdravlje, investitori i dio politike projekt pravdaju poljoprivrednom samodostatnošću. Ipak, sisačka gradonačelnica odbija izmjene prostornog plana, a prosvjednici poručuju da neće dopustiti uništavanje kvalitete života radi stranog kapitala. Dnevnik