Da je to takva sreća, Austrijanci bi piliće uzgajali u Beču

Udruga Prijatelji životinja uputila je dopis Vladi zahtijevajući da se planirani megalomanski projekti uzgoja i prerade peradi u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj proglase neprihvatljivima. Upozoravaju na katastrofalne kumulativne učinke na okoliš, poput zagađenja voda, ogromnih količina amonijaka i nesnosnog smrada. Ističu da se projektima manipulira prijavljivanjem odvojenih faza kako bi se izbjegla cjelovita procjena utjecaja na okoliš, što je protivno pravu EU-a. Umjesto izvozno orijentirane masovne proizvodnje koja troši pitku vodu i stvara tone otpada, udruga zagovara održive poljoprivredne modele koji štite zdravlje građana i resurse.