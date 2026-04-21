Pileća 'Apokalipsa danas'
Prijatelji životinja upozoravaju na opasnosti mega-farmi i klaonica pilića u Hrvatskoj
Udruga Prijatelji životinja oštro upozorava na planove izgradnje masovnih sustava za uzgoj peradi u Hrvatskoj, s kapacitetom od nevjerojatnih 270 milijuna pilića godišnje. Ističu da takav model, temeljen na ekstremnoj prenapučenosti i genetski ubrzanom rastu, uzrokuje trajnu patnju životinja, kronične bolesti i bolne procese klanja. Osim okrutnosti prema životinjama, udruga naglašava nepovratno uništavanje okoliša te ugrožavanje zdravlja ljudi zbog zagađenja zraka i vode. Pozivaju građane na prosvjed u Sisku 25. travnja, poručujući da Hrvatska ne smije postati “smetlište Europe” za investicije koje druge države odbijaju. H-alter