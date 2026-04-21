Pileća 'Apokalipsa danas'

Prijatelji životinja upozoravaju na opasnosti mega-farmi i klaonica pilića u Hrvatskoj

Udruga Prijatelji životinja oštro upozorava na planove izgradnje masovnih sustava za uzgoj peradi u Hrvatskoj, s kapacitetom od nevjerojatnih 270 milijuna pilića godišnje. Ističu da takav model, temeljen na ekstremnoj prenapučenosti i genetski ubrzanom rastu, uzrokuje trajnu patnju životinja, kronične bolesti i bolne procese klanja. Osim okrutnosti prema životinjama, udruga naglašava nepovratno uništavanje okoliša te ugrožavanje zdravlja ljudi zbog zagađenja zraka i vode. Pozivaju građane na prosvjed u Sisku 25. travnja, poručujući da Hrvatska ne smije postati “smetlište Europe” za investicije koje druge države odbijaju. H-alter


12.04. (07:00)

Da je to takva sreća, Austrijanci bi piliće uzgajali u Beču

Udruga traži hitnu zabranu megaprojekata industrijskog peradarstva u četiri hrvatske županije

Udruga Prijatelji životinja uputila je dopis Vladi zahtijevajući da se planirani megalomanski projekti uzgoja i prerade peradi u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj proglase neprihvatljivima. Upozoravaju na katastrofalne kumulativne učinke na okoliš, poput zagađenja voda, ogromnih količina amonijaka i nesnosnog smrada. Ističu da se projektima manipulira prijavljivanjem odvojenih faza kako bi se izbjegla cjelovita procjena utjecaja na okoliš, što je protivno pravu EU-a. Umjesto izvozno orijentirane masovne proizvodnje koja troši pitku vodu i stvara tone otpada, udruga zagovara održive poljoprivredne modele koji štite zdravlje građana i resurse. Klikaj