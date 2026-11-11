Zbog hakera i špijuna vratit ćemo se na analogiju
Explora: Amerikanci ili Kinezi
Glavna tema je kineska sustavna utrka s Amerikom za slijetanje na Mjesec do 2030. godine, uz usporedbu današnjih astronauta i legendarne misije Apollo. Dotaknuli su se i kineske “Mata Hari” i šefa Nvidie, kojeg sad čekaju dva teška razgovora – pred Sentarom i sa suprugom. Tu su i bizarni hakerski napadi na banke krvi te nevjerojatne činjenice da se zbog sigurnosti od hakera vraća masovna proizvodnja – videokaseta i magnetskih traka. HRT