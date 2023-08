Sex, droga i folklor

Drugi dio šestodjelnog feljtona dolazi do osamdesetih i devedesetih godina XX stoljeća: Čuvena afera Zabranjenog pušenja “Crk’o Maršal” iskonstruirana u siječnju 1985. isprva je također imala elemente sistemskog progona, od potpunog izbacivanja njihovih pjesama iz programa sarajevske i titogradske radiotelevizije do pozivanja na informativne razgovore i naprasnih otkazivanja nekih koncerata. Zatim, policijska opsada Kulušića prije koncerta KUD Idijota 1994. bila je znak da novi sistem ne zna kako postupiti prema starim crvenim pankerima koji još uvijek pjevaju „Bella Ciao“ i „Bandiera Rossa“. U stereotipnoj podjeli ratnih uloga na naše i njihove nisu se nigdje uklapali. Koncert pod opsadom ipak je održan, ali to je bio samo početak višegodišnjeg tlačenja KUD Idijota. U proljeće 1998. najavljen je veliki ljubljanski koncert ex-Yu bendova Igra rokenrol cela Jugoslavija u Tivoliju. Događaj nije imao političkih obilježja nego je organizator želio što bolje unovčiti jugonostalgiju. Od hrvatskih su bendova tražili da ne sudjeluju, no neki su se odvažili kontra HGU-a. Progonitelji su definitivno odustali tek 2000. godine, nakon promjene vlasti i društvene klime. Ravno do dna