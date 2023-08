Can't stop the rock!

Duboko zabrinut zbog širenja novih parovnih plesova, od tanga i foxtrota do jazza, u kojima je vidio prijetnju katoličkom moralu i djevojačkoj čednosti, blaženi Ivan Merz jednim je tekstom pozvao na suzbijanje opasne salonske mode prije nego što postane masovna. U njegovo doba bilo je malo gramofona i premalo ploča, Radio Zagreb tek je počinjao s emitiranjem, a atraktivni novi ritmovi mogli su se najprije čuti u plesnim salonima. Zato je Merzova agitacija protiv amoralnih plesova upotpunjena zahtjevom za zabranu štetnih muzičkih sadržaja. No, njegovu inicijativu nisu podržali. U odmjeravanju snaga starog poretka i novih ideja zapadnjačka popularna plesna muzika iz 1920-ih nikako nije mogla predstavljati realnu prijetnju ovdje kod nas, na periferiji zapadnog svijeta. Međutim, Merz je ispravno procijenio kako će ona imati dalekosežan utjecaj na buduće društvene odnose. Tridesetak godina kasnije čikaški kardinal Samuel Stritch zabranio je rock’n’roll u katoličkim školama svoje nadbiskupije. Početak feljtona iz pera Ravno do dna