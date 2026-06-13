Sponzori sretni, države u minusu, stadioni poluprazni, a igrači na aparatima
FIFA na Svjetskom prvenstvu očekuje rekordnih 13 milijardi dolara prihoda
Prema procjenama stručnjaka, ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi donijet će FIFA-i rekordnih 13 milijardi dolara prihoda, što je znatno više od prvenstva u Kataru. Povećanjem broja utakmica na 104 i astronomskim cijenama ulaznica, krovni savez osigurao je golemu zaradu, ponajviše od prodaje televizijskih i streaming prava (preko 50 %). Dok se sponzori i proizvođači opreme raduju dobiti, za igrače turnir donosi veći fizički napor, a za zemlje domaćine tek marginalni gospodarski poticaj koji jedva doseže 0,05 % američkog BDP-a, uz goleme troškove infrastrukture na teret poreznih obveznika. DW