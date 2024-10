Mlad i ne toliko lud

Amerikancima nisu strani napadi na predsjednike. Kao žrtve atentata pali su Abraham Lincoln (1865.), James A. Garfield (1881.), William McKinley (1901.) te John F. Kennedy (1963.), a pokušaje ubojstva, prije Trumpa, preživjeli su mnogi predsjednici, od Theodora i Franklina D. Roosevelta do Geralda Forda i Ronalda Reagana. Nažalost, ne čudi niti to što su gotovo odmah po vijesti o pucnjavi krenule razne teorije zavjera, od toga da je Trump sam inscenirao napad, do toga da je Biden lažirao da je ubojica registrirani član Republikanske stranke, pa sve do priče kako se radilo o pripadniku Antife. Bilo kako bilo, jedno je sigurno – ovaj će događaj dodatno ojačati Trumpovu kampanju. Ostaje bojazan da bi ovaj događaj mogao dodatno radikalizirati političke aktiviste s obje strane i potaknuti spiralu uličnog nasilja. Višeslav Raos za tportal.