Dijagnoza: Hollywood

Zaslon s ravnom crtom ne oživljava se šokom, masaža srca nije nježno milovanje prsa, a tablete i injekcije ne djeluju u sekundi poput čarolije. Kloroform na krpi zapravo je opasan otrov, a ne omamljivač, dok stvarni ljudi na samrti rijetko drže sabrane kazališne monologe pod savršenim svjetlom. Iako su fikcijske laži nužne za dinamiku radnje, problem nastaje kada publika masovno povjeruje u iskrivljenu stvarnost. Ipak, pojedini hvaljeni naslovi dokazuju da realizam i napetost mogu uspješno funkcionirati zajedno. U Dr. House ima npr gomile gluposti, ali i preciznih prikaza dijagnostike, a Hitna služba dobro prikazuje svijet bolnice, kad se makne melodrama. Još je najtočnija humoristična serija Scrubs (minus humor). Od filmova, kao školskim primjerom radnje bez izmišljanja osnovnih epidemioloških principa navodi Contagion, Igor Berecki za Bug.