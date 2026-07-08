Filmska reanimacija, čudotvorne tablete, kloroformske krpe i ostali medicinski postupci na filmu koji ne odgovaraju stvarnosti - Monitor.hr
Danas (20:00)

Dijagnoza: Hollywood

Filmska reanimacija, čudotvorne tablete, kloroformske krpe i ostali medicinski postupci na filmu koji ne odgovaraju stvarnosti

Zaslon s ravnom crtom ne oživljava se šokom, masaža srca nije nježno milovanje prsa, a tablete i injekcije ne djeluju u sekundi poput čarolije. Kloroform na krpi zapravo je opasan otrov, a ne omamljivač, dok stvarni ljudi na samrti rijetko drže sabrane kazališne monologe pod savršenim svjetlom. Iako su fikcijske laži nužne za dinamiku radnje, problem nastaje kada publika masovno povjeruje u iskrivljenu stvarnost. Ipak, pojedini hvaljeni naslovi dokazuju da realizam i napetost mogu uspješno funkcionirati zajedno. U Dr. House ima npr gomile gluposti, ali i preciznih prikaza dijagnostike, a Hitna služba dobro prikazuje svijet bolnice, kad se makne melodrama. Još je najtočnija humoristična serija Scrubs (minus humor). Od filmova, kao školskim primjerom radnje bez izmišljanja osnovnih epidemioloških principa navodi Contagion, Igor Berecki za Bug.


Slične vijesti

24.12.2016. (14:21)

Mali Lošinj: Na trgu postavljen prvi vanjski defibrilator u Hrvatskoj – omogućava da se u hitnim slučajevima osobama koje zadesi poremećaj rada srca, pomogne i prije dolaska hitne medicinske pomoći