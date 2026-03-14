Malo mu je falilo do sto... počivao u miru
Filozof i sociolog Jürgen Habermas preminuo je u 96. godini
Habermas se proslavio 1962. habilitacijom ‘Strukturna promjena javnosti’, u kojoj se bavio ranoburžoaskim društvom. Njegove su teze naišle na veliki odjek među autoritarizmu suprotstavljenim studentima 1968. godine, ali se uskoro distancirao od njihovih radikalnih predstavnika. Habermas je 1956. postao istraživački asistent predstavnika kritičke teorije u Frankfurtu na Majni, Maxa Horkheimera i Theodora Adorna. Nakon profesure u Heidelbergu 1964. je preuzeo Horkheimerovu katedru za filozofiju i sociologiju na Sveučilištu u Frankfurtu. Godine 1981. objavio je svoje glavno djelo ‘Teorija komunikativnog djelovanja’. Nakon prelaska u Max-Planckov institut u Starnbergu, od 1983. ponovno je predavao filozofiju u Frankfurtu. Osamdesetih godina Habermas je bio istaknuta figura u takozvanoj „svađi povjesničara”, gdje su berlinski povjesničar Ernst Nolte i drugi pozivali na novu perspektivu o Trećem Reichu i njemačkom identitetu. DW