Mudrost uz pivo i kokice

U ovom razgovoru u Londonu, slovenski filozof Slavoj Žižek i Alex O’Connor (poznat kao Cosmic Skeptic, Youtuber i podcaster koji se bavi filozofskim temama) pretresli su sve od teologije do politike. Žižek se definira kao “kršćanski ateist”, tvrdeći da je prava poruka kršćanstva smrt Boga (onostranog jamca smisla), što ljudima ostavlja slobodu i solidarnost „Svetog Duha“ kao zajednice.

Pričali su i o:

Kvantnoj fizici: Žižek je koristi kao dokaz da stvarnost nije cjelovita, već inherentno nesigurna

Žižek je koristi kao dokaz da stvarnost nije cjelovita, već inherentno nesigurna Politici: Analizirali su Trumpa i ljevicu, uz zaključak da prava akcija počinje tek kad napustimo svaku nadu

Analizirali su Trumpa i ljevicu, uz zaključak da prava akcija počinje tek kad Književnosti: Žižek nudi bizarno čitanje Hamleta kao izdajnika i zlikovca

Video završava Žižekovom verzijom Marxove teze: previše smo pokušavali promijeniti svijet, sad je vrijeme da ga opet počnemo interpretirati.