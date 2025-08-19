Konačno otpad koji vrijedi skupljati

Fuzijski reaktor, neograničen izvor energije bez radioaktivnog otpada i bilo kakve štete za okoliš, projekt je na kojem se radi već 70 godina. Ideja o jeftinoj energiji iz obične morske vode toliko je očaravajuća da znanstvenici uporno pokušavaju otkriti kako ukrotiti glavnu prepreku u tom procesu: temperaturu veću od one kakva je u jezgri Sunca. (…) Postojeće nuklearne elektrane kao gorivo koriste nepostojane izotope, primjerice, urana ili plutonija i iskorištavaju energiju nastalu njihovih raspadom. Problem je što je nusprodukt takvog procesa radioaktivni otpad. Ideja fuzijskog reaktora je obrnuta: iskoristiti ogromnu količinu energije koja se oslobađa spajanjem atoma. (…) Postoje dva velika problema: kako osigurati dovoljnu količinu energije za početak tog procesa i kako kontrolirati taj proces nakon što je pokrenut. Jutarnji