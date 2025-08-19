Tricij iz otpada: fuzijska karta iz rukava - Monitor.hr
Konačno otpad koji vrijedi skupljati

Tricij iz otpada: fuzijska karta iz rukava

Znanstvenici iz Los Alamosa razvijaju način da rijetki izotop vodika – tricij, ključan za nuklearnu fuziju – izvuku iz nuklearnog otpada pomoću akceleratora čestica. Globalne zalihe tricija iznose tek 25 kg, a većina dolazi iz kanadskih CANDU reaktora. Novi sustav mogao bi godišnje proizvoditi 2 kg tricija, deset puta učinkovitije nego postojeći reaktori. To otvara put sigurnijoj i potencijalno neiscrpnoj energiji, no zasad ostaje pitanje hoće li inovacija stići na vrijeme da nahrani velike ambicije fuzijske energetike. Bug


Besplatna struja? Samo još par desetljeća...

Njemački stelarator: revolucija ili još jedna fuzijska fatamorgana?

Njemački startup Proxima Fusion tvrdi da je riješio ključne prepreke za komercijalizaciju fuzijske energije pomoću stelaratora – naprednog reaktora koji može raditi neprekidno, za razliku od tokamaka. Zahvaljujući AI-u i preciznoj proizvodnji, njihov prototip bi trebao proraditi do 2031. godine, otvarajući put neograničenoj, čistoj energiji. No, izazovi ostaju – od kompleksnosti konstrukcije do održavanja stabilne plazme u većim reaktorima. Fuzijska energija možda jest budućnost, ali pitanje je kad će ta budućnost konačno stići. Index

Fuzijski reaktor umjesto peći na drva

Uređaj za fuzijsku energiju FuZE dosegao temperaturu od 37 milijuna stupnjeva

Istraživanje, objavljeno u časopisu Physical Review Letters, detaljno opisuje mjerenja napravljena u Z-pinch eksperimentu (FuZE) od 1-3 keV temperature elektrona u plazmi, što je otprilike ekvivalent rezultatu od 11 do 37 milijuna celzija. FuZE je najjednostavniji, najmanji i najjeftiniji uređaj koji je to postigao, a Zapova tehnologija, kažu, mogla bi se iskoristiti za proizvodnju obilja energije bez ugljika. Bug

Laserski impulsi traju kratko, jedva mjerljivi dio sekunde

Fuzijski reaktor, neograničen izvor energije bez radioaktivnog otpada, projekt je na kojem se radi 70 godina

Fuzijski reaktor, neograničen izvor energije bez radioaktivnog otpada i bilo kakve štete za okoliš, projekt je na kojem se radi već 70 godina. Ideja o jeftinoj energiji iz obične morske vode toliko je očaravajuća da znanstvenici uporno pokušavaju otkriti kako ukrotiti glavnu prepreku u tom procesu: temperaturu veću od one kakva je u jezgri Sunca. (…) Postojeće nuklearne elektrane kao gorivo koriste nepostojane izotope, primjerice, urana ili plutonija i iskorištavaju energiju nastalu njihovih raspadom. Problem je što je nusprodukt takvog procesa radioaktivni otpad. Ideja fuzijskog reaktora je obrnuta: iskoristiti ogromnu količinu energije koja se oslobađa spajanjem atoma. (…) Postoje dva velika problema: kako osigurati dovoljnu količinu energije za početak tog procesa i kako kontrolirati taj proces nakon što je pokrenut. Jutarnji