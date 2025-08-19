Konačno otpad koji vrijedi skupljati
Tricij iz otpada: fuzijska karta iz rukava
Znanstvenici iz Los Alamosa razvijaju način da rijetki izotop vodika – tricij, ključan za nuklearnu fuziju – izvuku iz nuklearnog otpada pomoću akceleratora čestica. Globalne zalihe tricija iznose tek 25 kg, a većina dolazi iz kanadskih CANDU reaktora. Novi sustav mogao bi godišnje proizvoditi 2 kg tricija, deset puta učinkovitije nego postojeći reaktori. To otvara put sigurnijoj i potencijalno neiscrpnoj energiji, no zasad ostaje pitanje hoće li inovacija stići na vrijeme da nahrani velike ambicije fuzijske energetike. Bug