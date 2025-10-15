Nismo na pazaru, e

Povjerenstvo traži stezanje remena i oprezniju fiskalnu politiku - Monitor.hr
Povjerenstvo traži stezanje remena i oprezniju fiskalnu politiku

Povjerenstvo za fiskalnu politiku upozorava da Hrvatska vodi previše ekspanzivnu i procikličku fiskalnu politiku te poziva na strožu kontrolu rashoda u pripremi proračuna za 2026. godinu. Unatoč rastu BDP-a i prihodima iznad očekivanja, proračunski manjak i javni dug rastu, dok fiskalni prostor za buduće krize nestaje. Povjerenstvo smatra da je država propustila stvoriti rezerve u razdoblju rasta i sada mora snažnije konsolidirati rashodovnu stranu proračuna kako bi očuvala fiskalnu stabilnost. tportal


