Nismo na pazaru, e

Da je umočenost hrvatske političke klase u briselske zablude duboka vidi se po Plenkoviću, koji o EU-u govori bez i jedne kritičke opservacije, a sve pred građanima koji kardinalne promašaje te politike trpe već skoro jedno desetljeće. Milanoviću pak nitko nije objasnio da je IFO institut zagovornik ordoliberalne doktrine, koji zagovara socijalno tržišno gospodarstvo i socijalnu državu više nego Milanović, novo preobraćen od neoliberalizma, komentira Vilim Ribić za Jutarnji debatu i zaobilaženje ključnih predizbornih tema – demografskog egzodusa i gospodarske bezidejnosti.