Kad se žaba skuha, za proračun je prekasno
Povjerenstvo za fiskalnu politiku: Hrvatska ima fiskalni problem
Neovisno Povjerenstvo za fiskalnu politiku upozorava na zabrinjavajuće trendove: Hrvatska je u 2025. godini probila granicu Pakta o stabilnosti i rastu s deficitom iznad 3% BDP-a. Iako su javni prihodi rekordno rasli, rashodi opće države skočili su za čak 52% u tri godine (s 30,5 na 46,5 milijardi eura), gurajući zemlju prema procikličkoj i neodrživoj politici. Zavarani privremenim padom javnog duga zbog inflacije i rasta BDP-a, političari ignoriraju opasnost. Vlada će vjerojatno balansirati na rubu kako bi održala rast do izbora 2028., riskirajući ulazak u proceduru prekomjernog proračunskog manjka, dok obvezničko tržište i mirovinski fondovi zasad još uvijek miruju. Velimir Šonje za Ekonomski lab