Ništa ne kužim, ali je fascinantno!
Fizičari stvorili novu fazu materije – “frakcijsko Fermijevo more”
Eksperimentalni fizičari sa Sveučilišta u Innsbrucku stvorili su egzotičan oblik kvantne materije hlađenjem 70.000 atoma cezija blizu apsolutne nule. Zarobivši ih u laserske jednodimenzionalne cijevi i izloživši ih ciklusima snažnog privlačenja i odbijanja, dobili su „frakcijsko Fermijevo more”. Za razliku od bozona koji se preklapaju i fermiona koji traže isključivo jedno kvantno stanje, u ovom novom stanju kvantna su mjesta tek djelomično zauzeta. Ovo visokopobuđeno stanje s „skrivenim redom” i takozvanim „super-fermionima” pomiče granice kvantne simulacije te otvara put preciznijem kvantnom računarstvu i naprednim senzorima. Index