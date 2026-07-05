Ništa ne kužim, ali je fascinantno!

Fizičari stvorili novu fazu materije - "frakcijsko Fermijevo more" - Monitor.hr
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Fizičari stvorili novu fazu materije – “frakcijsko Fermijevo more”

Eksperimentalni fizičari sa Sveučilišta u Innsbrucku stvorili su egzotičan oblik kvantne materije hlađenjem 70.000 atoma cezija blizu apsolutne nule. Zarobivši ih u laserske jednodimenzionalne cijevi i izloživši ih ciklusima snažnog privlačenja i odbijanja, dobili su „frakcijsko Fermijevo more”. Za razliku od bozona koji se preklapaju i fermiona koji traže isključivo jedno kvantno stanje, u ovom novom stanju kvantna su mjesta tek djelomično zauzeta. Ovo visokopobuđeno stanje s „skrivenim redom” i takozvanim „super-fermionima” pomiče granice kvantne simulacije te otvara put preciznijem kvantnom računarstvu i naprednim senzorima. Index


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