Ne kupujem, samo listam

Formula 1: The Impossible Collection: Luksuzna knjiga o povijesti Formule 1 - Monitor.hr
Formula 1: The Impossible Collection: Luksuzna knjiga o povijesti Formule 1

Ova luksuzna knjiga nije samo štivo, već pravi kolekcionarski artefakt koji slavi 75 godina Formule 1. Prema stranici Uncrate, prodavala se po vrtoglavoj cijeni od 1215 eura, a o njezinoj ekskluzivnosti dovoljno govori činjenica da je rasprodana.

Evo zašto je posebna:

  • Dizajn s karakterom: Dolazi u ručno izrađenoj žutoj kutiji (clamshell case) s metalnom pločicom, inspiriranoj legendarnim bolidima.
  • Mirisno iskustvo: Stranice su prožete notama gume, dočaravajući miris staze.
  • Sadržaj: Preko 175 ilustracija i duboka povijest sporta, od 1950. do danas.

“Sve o gumama naučio sam u seriji Drive to Survive”, tako se u filmu F1 pohvalio jedan od članova Upravnog odbora Formula 1 tima. Nije riječ tek o simpatičnoj dosjetki, već referenci na iznimno popularnu Netflixovu dokumentarnu, ili točnije faktual seriju bez koje vjerojatno ne bi bilo niti ovog filma. Drive to Survive pojavila se na Netflixu u vrijeme korona pandemije kad su mnogi drugi sportovi bili obustavljeni, a na streaming servisima nije bilo nikad dovoljno sadržaja za kratiti dosadne dane bez izlazaka, te je postala jedan od najgledanijih sadržaja. Originalan format i fenomenalan storytelling omogućili su i gledateljima s nevelikim znanjem o Formuli 1 da je upoznaju na drugačiji način, a ne samo kroz suparništvo dvojice vozača koji se bore za naslov. Umjesto ponavljanja priča o Hamiltonu i Verstappenu, u njoj je podjednak naglasak stavljen na muke malih momčadi da zatvore budžet ili na vozačka rivalstva unutar pojedinog tima, nerijetko mnogo žešća od onih između timova. Index

Formula 1: Brend koji se pretvara u jednu od najjačih sportskih marketinških platformi

Prošlog je tjedna u Las Vegasu održana posljednja ovogodišnja utrka Svjetskog prvenstva Formule 1 i prva vožnja Velike nagrade Las Vegasa. Osim što su se u Gradu grijeha okupili obožavatelji toga čuvenog automobilskog natjecanja, događaj je bio izvrsna prilika da brojne zvijezde iz svijeta zabave, sporta, ali i biznisa pokažu svoje najnovije modne ulove, besprijekorne stajlinge i blještave modne dodatke. Broj sponzora je iz godine u godinu sve veći i to zbog rastuće popularnosti Formule 1 i sposobnosti da privuče pozornost različitih ciljnih skupina. Drugim riječima, natjecanje uspješno lovi korak s vremenom, a to se vidi i u sve većem broju ljudi koji ga prate – samo u ovoj sezoni okupila je milijardu i pol duša pred malim ekranima. Lider

Max Verstappen (Red Bull) pobjednik je utrke za Veliku nagradu Monaka

Najbolju startnu poziciju, koju je osigurao tek u zadnjem krugu subotnjih kvalifikacija, Verstappen je iskoristio na najbolji način, kontrolirao utrku s čelne pozicije te na kraju slavio s gotovo 28 sekundi prednosti pred drugoplasiranim Španjolcem Fernandom Alonsom (Aston Martin). Treće mjesto osvojio je Francuz Esteban Ocon (Alpine-Renault) sa zaostatkom od 37 sekundi i po treći put u karijeri, a prvi put u Monte Carlu, stao na pobjedničko postolje. Novi list, komentari utrke na Forum.hr

Ayrton Senna: 29 godina od smrti jednog od najboljih vozača Formule 1

Brazilac Ayrton Senna poginuo je 1. svibnja 1994. u Imoli kad se s 310 km/h zabio u zid, imao je 34 godine. Bio je jedan od najvećih vozača Formule 1 u povijesti. Senni su u rukavu pronašli austrijsku zastavicu kojom je pobjedu htio posvetiti Rolandu Ratzenbergeru, Austrijancu koji je u kvalifikacijama dan prije na istoj stazi poginuo kad se s 300 km/h zabio u zid. Na njegovu sprovodu bilo je više od tri milijuna ljudi. Njegovo posljednje počivalište u Sao Paulu godišnje posjeti više obožavatelja nego grobove JFK-a, Elvisa Presleya i Marilyn Monroe zajedno… Mehaničari ga nisu voljeli, izbjegavali su ga kad god su mogli jer ih je satima gnjavio i najsitnijim detaljima zbog kojih bi mogao biti brži. Toliko dobro je shvaćao mehaniku bolida da su ga iz Honde zamolili da im pomogne u razvoju njihova superautomobila NSX, kojim su željeli parirati opravdano razvikanim Ferrarijevim jurilicama. 24sata

Verstappen u infarktnoj završnici pobijedio Hamiltona i osvojio titulu

Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu novi je svjetski prvak u formuli 1 nakon što je u zadnjoj utrci sezone, Velikoj nagradi Abu Dhabija završio ispred Britanca Lewisa Hamiltona u Mercedesu. Do pobjede je stigao pretekavši Hamiltona u posljednjem krugu utrke. Ključno je bilo izlijetanje Latifija u 53. krugu, kad se činilo da je sve gotovo. Mercedes je odlučio ne mijenjati gume i prednost od 11 sekundi djelovala je nedostižnom – osim u slučaju pojavljivanja sigurnosnog automobila. Uoči posljednje utrke sezone Hamilton i Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu su bili u vodstvu sa po 369,5 bodova i odlučivala je zadnja utrka sezone. Verstappen je postao 34. vozač u povijesti koji je osvojio naslov svjetskog prvaka. Večernji

Svjetsko prvenstvo Formule 1 trebalo je početi u ožujku u Australiji, ali je zbog izbijanja pandemije koronavirusa odgođeno za gotovo četiri mjeseca, a i broj utrka je smanjen s 20 na za sada, samo osam… Valtteri Bottas je imao najbolju startnu poziciju i nije ispuštao vodstvo od prvog do posljednjeg zavoja ostvarivši osmu pobjedu u karijeri… Aktualni svjetski prvak Lewis Hamilton je u kvalifikacijama zauzeo drugo mjesto, ali je startao s petog mjesta nakon žalbe Red Bulla da nije poštivao žutu zastavu (obavezno usporavnje) u kvalifikacijama. Tportal