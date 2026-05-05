Ne kupujem, samo listam

“Sve o gumama naučio sam u seriji Drive to Survive”, tako se u filmu F1 pohvalio jedan od članova Upravnog odbora Formula 1 tima. Nije riječ tek o simpatičnoj dosjetki, već referenci na iznimno popularnu Netflixovu dokumentarnu, ili točnije faktual seriju bez koje vjerojatno ne bi bilo niti ovog filma. Drive to Survive pojavila se na Netflixu u vrijeme korona pandemije kad su mnogi drugi sportovi bili obustavljeni, a na streaming servisima nije bilo nikad dovoljno sadržaja za kratiti dosadne dane bez izlazaka, te je postala jedan od najgledanijih sadržaja. Originalan format i fenomenalan storytelling omogućili su i gledateljima s nevelikim znanjem o Formuli 1 da je upoznaju na drugačiji način, a ne samo kroz suparništvo dvojice vozača koji se bore za naslov. Umjesto ponavljanja priča o Hamiltonu i Verstappenu, u njoj je podjednak naglasak stavljen na muke malih momčadi da zatvore budžet ili na vozačka rivalstva unutar pojedinog tima, nerijetko mnogo žešća od onih između timova. Index