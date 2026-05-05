Ne kupujem, samo listam

Formula 1: The Impossible Collection: Luksuzna knjiga o povijesti Formule 1
Ova luksuzna knjiga nije samo štivo, već pravi kolekcionarski artefakt koji slavi 75 godina Formule 1. Prema stranici Uncrate, prodavala se po vrtoglavoj cijeni od 1215 eura, a o njezinoj ekskluzivnosti dovoljno govori činjenica da je rasprodana.
Evo zašto je posebna:
- Dizajn s karakterom: Dolazi u ručno izrađenoj žutoj kutiji (clamshell case) s metalnom pločicom, inspiriranoj legendarnim bolidima.
- Mirisno iskustvo: Stranice su prožete notama gume, dočaravajući miris staze.
- Sadržaj: Preko 175 ilustracija i duboka povijest sporta, od 1950. do danas.