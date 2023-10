To mora da je ljubav

Slavna fotografkinja Annie Leibovitz prva je rezidencijalna umjetnica u sklopu programa “IKEA Artist in Residence” koji je počeo ovog siječnja. Leibovitz tumači neke od najupečatljivijih uvida iz najnovijeg IKEA izvješća Život kod kuće, prevodeći ih u zadivljujuće portrete 25 ljudi iz sedam zemalja. Petero ambicioznih mladih fotografa dobit će jedinstvenu priliku da pod mentorstvom poznate fotografkinje i tvrtke IKEA daju svoj odgovor na isti zadatak koji je imala i Leibovitz, odnosno da interpretiraju uvide iz godišnjeg izvješća o Životu kod kuće kroz svoje objektive. Mentorski program otvoren je za ambiciozne fotografe u dobi od 18 do 25 godina koji svoju prijavu mogu predati od 1. do 30. lipnja. Od srpnja do studenog 2023. petero odabranih fotografa će u sklopu programa dobiti savjete i smjernice od Annie Leibovitz te mentorstvo IKEA stručnjaka, uključujući kreativnog direktora Ingka grupe, Marcusa Engmana, a bit će i plaćeni za svoj rad. Mixer