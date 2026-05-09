Napokon nešto pametno, a da ne umara oči

Nakon desetljeća forsiranja sve većih ekrana, industrija nosivih uređaja okreće se minimalizmu. Googleov novi Fitbit Air (99 $) izravno napada Whoop, nudeći laganu narukvicu bez zaslona fokusiranu isključivo na biometriju poput HRV-a i kvalitete sna. Dok Apple i Samsung grade “pametne laboratorije” na ruci koji nas stalno prekidaju obavijestima, novi trend nudi prikupljanje podataka u pozadini, bez ometanja pažnje. Iako povijest nosive tehnologije pamti brojne neuspjehe (poput Jawbonea), uspjeh Whoopa sugerira da korisnici više ne žele više informacija, već mirniji i smisleniji uvid u vlastito zdravlje. Bug