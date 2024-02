Prebacujemo se na društvene igre

Na konferenciji o gejmingu na Algebri izneseni su podaci da je gaming industrija u svijetu 2022. ostvarila prihode od oko 185 milijardi američkih dolara, a da će to do 2025. globalno biti i iznad 300 milijardi dolara, čime je to jedan od najunosnijih i najbrže rastućih sektora svjetske ekonomije. Sektor gejminga premašio je prihode filmske i glazbene industrije, a upravo su na Algebri prošle godine pokrenuli novi, prvi u Hrvatskoj prijediplomski četverogodišnji studij razvoja računalnih igara s namjerom zahvaćanja studenata koji razmišljaju izvan okvira te koji su sposobni kreativno pronalaziti rješenja kompleksnih problema. Lider… U prilog ovim odličnim vijestima ide i izgradnja Gaming kampusa u Novskoj, koji bi se trebao prometnuti u europski centar industrije videoigara. Forbes