Kamere su na svakom ćošku

Gdje su nestali serijski ubojice? Njihov broj smanjio napredak tehnologije, forenzike, ali i društvenih navika

Nije da nam fale, nego IFL Science donosi članak u kojem primjećuju drastičan pad broja slučajeva serijskih ubojica od 1980-ih, kada su naslovnice punili danas poznati slučajevi Teda Bundyja, Jeffreyja Dahmera, Dennisa Nilsena, Zodiaca i drugih. Istraživači taj trend pripisuju strožim zatvorskim kaznama, napretku tehnologije i forenzike (poput DNK analize) te promjeni društvenih navika. Manjak “lakih meta”, poput autostopera ili djece koja sama hodaju do škole, značajno je smanjio prilike za zločine. Danas je serijske ubojice lakše otkriti i zaustaviti prije nego što njihova lista žrtava naraste.


Serijskim ubojicama se službeno smatraju osobe koje su počinile tri ili više ubojstava. Države bivše Jugoslavije nisu zaostajale za ostatkom svijeta po pitanju ovakvih ubojica, iako je Amerika prednjačila ljudima čiji identitet, pa čak i sistem ubijanja još uvijek nije u potpunosti razjašnjen. U službenim podacima spominje se 8 serijskih ubojica na području bivše Jugoslavije, a radi se o Anujki Di Pištonja, Miodragu Stoletu Trifunoviću, Vinku Pintariću, Metodu Trobecu, Silviju Plutu, Lazi Radeskom, Vladi Taneskom i Viktoru Karamarkovu, piše Telegram.