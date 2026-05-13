Kamere su na svakom ćošku

Nije da nam fale, nego IFL Science donosi članak u kojem primjećuju drastičan pad broja slučajeva serijskih ubojica od 1980-ih, kada su naslovnice punili danas poznati slučajevi Teda Bundyja, Jeffreyja Dahmera, Dennisa Nilsena, Zodiaca i drugih. Istraživači taj trend pripisuju strožim zatvorskim kaznama, napretku tehnologije i forenzike (poput DNK analize) te promjeni društvenih navika. Manjak “lakih meta”, poput autostopera ili djece koja sama hodaju do škole, značajno je smanjio prilike za zločine. Danas je serijske ubojice lakše otkriti i zaustaviti prije nego što njihova lista žrtava naraste.