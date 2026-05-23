Djeca staračkih domova i AI akademije
Generacija Beta: Zaboravite diplome, ključ uspjeha je preživljavanje promjena
Dolaskom Generacije Beta (rođeni 2025.–2039.), tradicionalni modeli obrazovanja, rada i mirovina postaju stvar prošlosti. Pod utjecajem umjetne inteligencije, procjenjuje se da će do 2035. godine nestati ili se drastično promijeniti do 60% poslova. Umjesto dugogodišnjeg školovanja za jednu profesiju, ključne vještine postaju kritičko razmišljanje, emocionalna inteligencija i cjeloživotno učenje. Klasične urede i stabilne karijere zamijenit će globalni, projektni timovi i češće promjene zanimanja. Zbog duljeg životnog vijeka, tradicionalni mirovinski sustav transformirat će se u fleksibilnije faze rada i odmora, pa će prilagodljivost postati važnija od samog akademskog znanja. N1