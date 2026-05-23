Djeca staračkih domova i AI akademije

Generacija Beta: Zaboravite diplome, ključ uspjeha je preživljavanje promjena

Dolaskom Generacije Beta (rođeni 2025.–2039.), tradicionalni modeli obrazovanja, rada i mirovina postaju stvar prošlosti. Pod utjecajem umjetne inteligencije, procjenjuje se da će do 2035. godine nestati ili se drastično promijeniti do 60% poslova. Umjesto dugogodišnjeg školovanja za jednu profesiju, ključne vještine postaju kritičko razmišljanje, emocionalna inteligencija i cjeloživotno učenje. Klasične urede i stabilne karijere zamijenit će globalni, projektni timovi i češće promjene zanimanja. Zbog duljeg životnog vijeka, tradicionalni mirovinski sustav transformirat će se u fleksibilnije faze rada i odmora, pa će prilagodljivost postati važnija od samog akademskog znanja. N1


Njihov će svijet oblikovati tehnološki napredak, klimatske krize i život u manjim obiteljskim zajednicama, među njima će biti najviše jedinaca, ali i prije će im pasti na leđa briga o roditeljima. Na jednak način na koji su alfe, ali i predstavnici generacije Z, bili rođeni praktički digitalno pismeni, tako će i betama umjetna inteligencija biti nešto što će se podrazumijevati; svijet bez nje bit će im nepoznat. Izgledno je da će među betama (u usporedbi s ostalim generacijama) biti najviše jedinaca, a mnogi od njih neće imati ni bratiće i sestrične. Također, njihovi će roditelji biti stariji, jer već je sad prisutan trend kasnijeg zasnivanja obitelji. Uz izazove poput klimatskih promjena, djeca su to koja će odrastati u svijetu oblikovanom tehnološkim probojima, društvenim normama koje evoluiraju i koji se sve više fokusira na održivost i globalizaciju. Lider