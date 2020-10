Generali poslije bitke

“Pojedini generali su smatrali da treba podržati, ali to ne predstavlja zbor. Nakon nekog vremena su ti generali odustali i rekli da to nema smisla. Mislio sam da, ako se već traži nešto, to moraju biti kompetentni ljudi s jasnim ciljem. A ne samo stvarati pobunu koja je završila s plinskim bocama. To je bio čin terorizma, obični su ljudi mogli nastradati” – rekao je predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Pavao Miljavac za N1 o prosvjeduju šatorom u Savskoj u vrijeme Milanovićeve vlade. Riječ je o ogranku priče o pucnjavi na Banske dvore, što je opisano kao radikalizacija s desnice i terorizam. U taj zloglasni šator odlazio su svojevremeno i Plenković, i Grabar-Kitarović, i Karamarko.