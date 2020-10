Dijagnoza, a liječenje?

Jutarnji je objavio rekonstrukciju jučerašnjeg napada na Banske dvore. Danijel Bezuk (22) došao je iz nepoznatnog smjera do Markovog trga gdje je zapucao po zgradi vlade te teško ranio jednog policajca. Reagirao je policajac iz zgrade Sabora koji je zapucao po napadaču koji se dao u bijeg. Krenuo je na sjever kroz Gornji grad, odbacio jaknu i Kalašnjikov pa se spustio do Dubravnikog puta pa opet krenuo uzbrdo do Jabukovca gdje se ubio 25 minuta kasnije. Susjedi ga opisuju kao pristojnog i dragog dečka. Kad se malo pogleda iza Bezukovih objava na društvenim mrežama obojanih nacionalnim pitanjima, može se naći naznake osnovnijih problema koji su ga mučili – ”od plaće kupio sam hlače i ostalo mi za žvakače”.