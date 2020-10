Političari zapravo pucali na Banske dvore

Mladić dolazi iz braniteljske obitelji, njegov Facebook profil pun je brutalnih viceva o Srbima i statusa o tome da bi on “skidao Srbe”, popraćenima video klipovima automatskog oružja. On je bijesan zbog “nepravde u Haagu”, slavi Antu Gotovinu, sluša Thompsona i dijeli pjesme ‘Pukni puško’ potpisane sa ZDS. Žali se da nema novca, ali zato ima viška domoljublja, kao i mladenačkog bijesa, mržnje i ljutnje. To je socijalna anamneza mladog čovjeka izloženog obiteljskom odgoju, političkom utjecaju, društvenoj klimi u kojoj se formiraju mladi, gnjevni, izgubljeni, zatrovani ljudi. Koji su izloženi govoru mržnje i kulturi nasilja. Koji imaju pristup automatskom oružju – osvrće se Tomislav Klauški na momka koji je jučer pucao po Banskim dvorima da bi se potom ubio.