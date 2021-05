TV is the only love

Istraživači sa Sveučilišta Alabama u Birminghamu i Sveučilišta Columbia u New Yorku proučavali su navike gledanja televizije kod skupine dobrovoljaca starih između 50 i 80 godina i zaključili da pretjerano sjedenje pred ekranom tijekom srednjih godina može dovesti do kognitivnog pada i opadanja veličine mozga u kasnijoj dobi. Oni koji su puno gledali TV u srednjim godinama imali su 6,9-postotni pad kognitivne funkcije do 70-ih godina i 0,5 posto manje sive tvari u mozgu u usporedbi s onima koji su televiziju gledali manje. Iako ne postoji lijek za demenciju, nedavno istraživanje je pokazalo da se gotovo 40% dijagnoza u svijetu može spriječiti ili barem odgoditi zdravijim načinom života. (24 sata)