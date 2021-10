Od aditiva u vinu do Star Trek replikatora za hranu

Kako kemičari rade vino? Prvo naprave preciznu kvantitativnu analizu svega čega ima u vinu, a onda sve te sastojke uzimaju iz boca za kemikalije, važu ih pa miješaju. To vino nije za piće, ali je ipak za kušanje. U vinu ima svega, pa i glicerola. Koji je također alkohol i slatkog je okusa. Glicerol je jedini sastojak koji se može dodavati vinu, a da se vino ne proglasi “delancem”, a kao aditiv dozvoljen je i u ekološkoj proizvodnji. Osim vina, još se jedna upotreba glicerola nazire u ne tako dalekoj budućnosti. Mnogo se naime razmišlja o tome kako prehraniti posadu svemirskih brodova na putu do Marsa i još daljih nebeskih tijela. Za uzgoj biljaka treba i vremena i prostora, a upravo toga nedostaje u svemirskom brodu. Izlaz iz tog problema vidi se u tome da se dio hrane sintetizira i to upravo tako da se ugljikov dioksid (kojeg astronauti izdišu) kemijski preradi u glicerol. Sinteza nije komplicirana, lako bi se mogla automatizirati – i evo obilja hrane za astronaute u obliku tog trovalentnog alkohola. Novi Kemičar u kući Nenada Raosa za Bug.hr.