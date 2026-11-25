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Godeal24 za Black Friday: Ključevi za Office 2024 Pro za 21,27 € i Windows 11 Pro za 12,25 €!
U akciji Black Friday 2026. trgovina Godeal24 nudi Office 2024 Pro za 21,27 € i Windows 11 Pro za 12,25 €. Windows 11 Pro i Office 2024 Pro dostupni su i zajedno u paketu za 31,95 €. Office 2024 Pro kupuje se jednokratno i uključuje Word, Excel, PowerPoint i Outlook. U akciji su i licence za više računala, godišnje pretplate na Microsoft 365 te alati za rad s PDF-ovima i oporavak podataka.
MS Office 2024 Pro za svakodnevni rad
- Office 2024 Pro (1 Key) - 21,27 €
- Office 2024 Pro Plus (3 Keys) - 60,27 € (20,09 €/key)
- Office 2024 Pro Plus (5 Keys) - 94,27 € (18,85 €/key)
- Office 2021 Pro (1 Key) - 25,27 €
- Office 365 Account (Mac) - 35,99 €
- MS 365 Personal (1 god.) - 78,99 € (inače 99 €)
- MS 365 Family (1 god.) - 98,99 € (inače 129 €)
- Office 2021 Home & Business (Mac) - 98,00 €
Windows 11 Pro za 12,25 € i druge ponude za Windows
- Windows 11 Pro - 12,25 €
- Win 11 Pro (2 Keys) - 24,25 € (12,12 €/key)
- Win 11 Pro (5 Keys) - 53,25 € (10,65 €/key)
- Windows 11 Home - 12,15 €
- Windows 10 Pro - 8,25 €
- Win 10 Pro (2 Keys) - 14,25 € (7,12 €/key)
- Windows 10 Home - 8,15 €
- Win 10 Home (2 Keys) - 14,45 € (7,24 €/key)
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC (1 Key) - 12,80 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC (1 Key) - 12,25 €
Bundle ponude uz 62 % popusta s kodom GG62
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Bundle - 31,95 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Bundle - 31,85 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 35,19 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Bundle - 35,09 €
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