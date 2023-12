Puno toga se dogodi u 12 mjeseci

Tema narodnjaka, ili u narodu popularno zvanih cajki nametnula se već na početku godine s odlukom pulskog gradonačelnika Filipa Zoričića da iz svog grada protjera „srpske cajke“, tj. zabrani koncert te vrste glazbe u kojoj je najveći kolateralni gubitnik u tom trenutku bio Duško Kuliš, koji je na kraju trijumfirao tako što je kao gost Dubiozi kolektiv ipak nastupio u pulskoj Areni. Ravno do dna se potrudio objasniti društveni moment, ali i istraživački otići najdalje u strukture koje su biznis model nardonjaka oživjele i ustalile počevši od radijskog kartela. Zatim, stigli su se od Dorei Eurosonga do Porina pozabaviti se i ŠČ fenomenom Leta 3 koji su, ako ništa drugo, pokazali u Liverpoolu i onu otkačeniju sliku Hrvatske. Tu su i odlasci brojnih poznatih glazbenih zvijezda, od Sinead O’Connor, preko Tine Turner do Jeffa Becka, Davida Crosbyja do Shanea MacGowana. Ravno do dna