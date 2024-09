Za početak, gužva je već bila u dvorištu ispred Grifa i Vintagea, a u Grifu kao da je u tijeku rasprodaja na tržnici u Bangkoku (vjerujete i to sam vidio, ne izvlačim taj adut na neviđeno). Gužva i vreva. Da bi išta vidjeli i čuli morate se probijati kroz kompaktnu gomilicu. Nema šanse. Nisam lud. Tamo gdje se sve događa se uglavnom svi deru u mikrofon, a moraju se derati jer se i to jedva čuje. „Superval vol. 1“ kompilacija je hit već na promociji i sve ide prema zaključku da je najmlađa generacija rock publike dobila svoj „Paket aranžman“ ili „Bombardiranje New Yorka“ što god mi stariji mislili o tome, a sigurno si mislimo. Zoran Stajčić za Ravno do dna.