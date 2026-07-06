Nije za svakoga... blago rečeno

Ovaj kontroverzni književnik, predstavnik “beat generacije” vodio je buran život – bio je homoseksualac ovisan o morfiju, preprodavao je heroin, a unatoč svojoj seksualnoj orijentaciji čak se i oženio i to u Hrvatskoj za Židovku koju je spasio od progona za vrijeme Drugog svjetskog rata (Ziher). Drugu ženu je slučajno ubio kada je pucao u jabuku iznad njezine glave i… promašio (Čitaj knjigu). Roman “ Goli ručak“ je objavljen 1958. godine, da bi 1966. godine zbog svoje provokativne seksualne i narkomanske tematike završio na suđenju. U svim njegovim djelima se prelazi granica života i književnosti, gdje pisac predstavlja svoj život ispunjen besramnim udovoljavanjem niskim porivima. To je jedan otvoren, nekonvencionalan stil pisanja popraćen eksperimentiranjem drogama i alkoholom (dotkom sajt)

U recenziji iz 1964. godine koju je još prije 10 godina objavio Guardian, Anthony Burgess brani roman “Goli ručak” Williama Burroughsa, ističući da se ne radi o pornografiji ili jeftinom šoku, već o dubokom umjetničkom prikazu pakla ljudske svakodnevice i ovisnosti. Uspoređujući Burroughsa s Jonathanom Swiftom, Burgess naglašava da autor koristi sirovu opscenost i nadrealne fantazije nasilja kako bi ogolio užas svijeta oko nas. Umjesto pukog zgražanja, Burgess uočava vrhunsku, individualnu umjetničku transformaciju teške tematike koja čitatelja pročišćuje, zaključujući da je ovo nezaobilazno i ključno književno djelo koje se jednostavno mora pročitati.