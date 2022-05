Kad party ne prestaje

Ivan Laić za Ravno do dna postavio si je pitanje koliko čovjek može obići koncerata u što kraće vrijeme i odlučio si odgovoriti na svom primjeru. Sva sreća pa je vikend u Zagrebu bio prepun događanja, a report je napisao u Hunter S. Thompsonovom “gonzo” stilu, sa što više opijata i što manje pameti. Potrebna je bilo samo volja za postavljanje svog psihofizičkog entiteta u ekstremne situacije i dan koji pruža uvjete za takvo što, naime dan u kojem se neprestano svira. Čovjek ponekad ode na neki festival gdje u najboljem slučaju odgleda sedam do osam koncerata, misli da je vidio mnogo i bude mu dovoljno žive svirke za dogledno vrijeme. Od Jabukovca preko Medike do Attacka u Močvari, nije izdržao do zadnjeg izvođača (poslije kojih nije išao leći, već je išao na aftere) rezultat je sljedeći: na koncu slomljen i razbarušen došao do svog odgovora. Čovjek ne može podnijeti više od šesnaest koncerata u jednom danu.