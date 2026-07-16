Možda nije najkorisnija primjena AI-ja, ali je definitivno najromantičnija

U suradnji s povjesničarima i obitelji legendarnog nogometaša, Google je pomoću modela generativne AI rekonstruirao snimku povijesnog pogotka iz 1959. godine koja ne postoji. Njegov legendarni potez, poznat kao “Gol sa Rua Javari”, postignut je 2. kolovoza 1959. godine na utakmici između Santosa i Juventusa. Pelé je tada prebacio loptu preko trojice obrambenih igrača i vratara, a da ona pritom nijednom nije dodirnula tlo. Budući da na stadionu tada nije bilo kamera, taj povijesni trenutak ostao je zabilježen isključivo u memoriji prisutnih navijača, a dio akcije bio je zabilježen tek na nekoliko fotografija. Povjesničari su prikupili gotovo 2.000 povijesnih zapisa te preko 3.600 arhivskih fotografija, analizirali nacrte stadiona, novinske isječke s dijagramima akcije, pa čak i obiteljske albume. Bug