Možda je mali, ali tehnika mu je neoboriva

GoPro je najavio GP3, novi 5-nanometarski procesor koji obećava revoluciju u svijetu akcijskih kamera. Novi čip donosi dvostruko veću snagu obrade piksela, drastično bolju sliku u uvjetima slabog osvjetljenja te naprednu energetsku učinkovitost koja rješava vječni problem pregrijavanja. Ova “umjetna inteligencija u malom” omogućit će GoPro uređajima ulazak u segment ultra-premium kompaktnih kino-kamera. Prvi modeli opremljeni GP3 procesorom očekuju se već u drugom kvartalu ove godine, ciljajući na profesionalce koji traže vrhunsku rezoluciju i veći broj sličica u sekundi uz rekordno trajanje baterije. No Film School