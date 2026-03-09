GoPro predstavlja GP3: Novi procesor za filmsku kvalitetu u džepnom izdanju - Monitor.hr
Danas (22:00)

Možda je mali, ali tehnika mu je neoboriva

GoPro predstavlja GP3: Novi procesor za filmsku kvalitetu u džepnom izdanju

GoPro je najavio GP3, novi 5-nanometarski procesor koji obećava revoluciju u svijetu akcijskih kamera. Novi čip donosi dvostruko veću snagu obrade piksela, drastično bolju sliku u uvjetima slabog osvjetljenja te naprednu energetsku učinkovitost koja rješava vječni problem pregrijavanja. Ova “umjetna inteligencija u malom” omogućit će GoPro uređajima ulazak u segment ultra-premium kompaktnih kino-kamera. Prvi modeli opremljeni GP3 procesorom očekuju se već u drugom kvartalu ove godine, ciljajući na profesionalce koji traže vrhunsku rezoluciju i veći broj sličica u sekundi uz rekordno trajanje baterije. No Film School


