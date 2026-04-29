Mission 1: Prva GoPro akcijska kamerica s izmjenjivim objektivima
Danas (18:00)

Kad se GoPro odluči furati na Spielberga

Mission 1: Prva GoPro akcijska kamerica s izmjenjivim objektivima

GoPro slavi dvadeset godina radikalnim zaokretom prema profesionalnoj kinematografiji. Serija Mission 1 donosi 1-inčni senzor od 50 MP, 8K snimanje i nevjerojatnih 14 stopa dinamičkog raspona. Glavna zvijezda je model Pro ILS, prvi GoPro s izmjenjivim objektivima (Micro Four Thirds mount), koji zadržava legendarnu HyperSmooth stabilizaciju. Uz bateriju koja traje preko pet sati, vodootpornost do 20 metara i 32-bitni float audio, ovaj uređaj briše granicu između adrenalinskog snimanja i ozbiljne filmske produkcije. Vaš kaciga-video upravo je dobio filmski “look” bez kompromisa. Cijena? 600-700 dolara. Uncrate


Slične vijesti

Petak (19:00)

Padaj sile i nepravdo, ali ostani u fokusu

Video: DJI Osmo 360 u akciji


DJI Osmo 360 je prva DJI kamera za snimanje u punom krugu, a krasi je moćna 8K rezolucija pri 50 FPS-a. Uz dva senzora od 1/1,1 inča, pruža nevjerojatan dinamički raspon (13,5 EV) i vrhunske noćne snimke. Uređaj nudi 100 minuta neprekidnog 8K snimanja, dok RockSteady 3.0 jamči savršenu stabilnost. Uz 120 MP panoramske fotografije, integraciju za DJI Mic 2 i otpornost na hladnoću do -20°C, ovo je najnapredniji alat za 360° avanture koji trenutno postoji. Bug

21.04. (20:00)

Gimbalski ratovi

Insta360 Luna postaje oštra konkurencija DJI Osmo Pocket kamericama

Na sajmu NAB u Las Vegasu, Insta360 je predstavio novu seriju kamera Luna Pro i Luna Ultra, razvijenu u suradnji s Leicom. Ovim potezom tvrtka izravno cilja na DJI-jev dominatni Osmo Pocket. Obje kamere koriste velike senzore od 1 inča i f/1.8 objektive s 10-bitnim bojama, dok model Ultra donosi dvostruku leću za vrhunske telefoto performanse. Iako detaljne specifikacije i cijene još nisu poznate, prvi snimci potvrđuju da Insta360 ozbiljno ugrožava DJI-jev segment. Rivalstvo ovih kineskih divova, koje se trenutno seli i u sudnice,mogla bi rezultirati boljom tehnologijom za sve korisnike. PetaPixel

06.02. (09:00)

Vlogeri, navalite

Vivo razvija vlastitu vlog kameru kao konkurenciju DJI Osmo Pocketu

Kineska kompanija Vivo radi na kompaktnoj kameri za kreatore sadržaja kojom cilja izravno konkurirati DJI-jevoj liniji Osmo Pocket. Kamera je zamišljena za vloganje i snimanje u vertikalnom formatu, a razvoj se oslanja na iskustvo Vivoa u mobilnoj fotografiji. Tehnički detalji još nisu poznati, a predstavljanje se očekuje krajem godine. DJI Osmo Pocket 4 zasad nema službeni datum, no očekuje se tijekom 2026. godine. Bug

11.03.2025. (20:00)

Dva u jednome

Botslab V9H, povoljni spoj sposobne akcijske kamere i dashcama

Akcijske kamere su se u zadnjih desetak godina rapidno unaprijedile – naizgled preko noći dobili smo mogućnost snimanja iz eksterijera automobila, s prsa snimatelja, pod vodom ili, pak, s upravljača motocikla. Dashcam kamere su nastale više iz potrebe, radi se o nadzornim kamerama za promet iz osobnog automobila. Botslab V9H je kombinacija te dvije kamere, ima nekoliko načina snimanja, od kojih će vam najzanimljiviji biti “Normal video” i “Slow motion video”. Od 4K do 1080p 30FPS (kod usporenih snimki i do 60FPS). Iako je kvaliteta snimki natprosječna, u noćnim uvjetima teže “lovi” automobile iz suprotnog smjera. Cjenovno pristupačna, idealna za one koji ne misle investirati u dvije odvojene stavke, kažu na Bugu.