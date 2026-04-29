Kad se GoPro odluči furati na Spielberga
Mission 1: Prva GoPro akcijska kamerica s izmjenjivim objektivima
GoPro slavi dvadeset godina radikalnim zaokretom prema profesionalnoj kinematografiji. Serija Mission 1 donosi 1-inčni senzor od 50 MP, 8K snimanje i nevjerojatnih 14 stopa dinamičkog raspona. Glavna zvijezda je model Pro ILS, prvi GoPro s izmjenjivim objektivima (Micro Four Thirds mount), koji zadržava legendarnu HyperSmooth stabilizaciju. Uz bateriju koja traje preko pet sati, vodootpornost do 20 metara i 32-bitni float audio, ovaj uređaj briše granicu između adrenalinskog snimanja i ozbiljne filmske produkcije. Vaš kaciga-video upravo je dobio filmski “look” bez kompromisa. Cijena? 600-700 dolara. Uncrate