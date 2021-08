Best of the best

Goste HTV-ove emisije Nedjeljom u 2 bio je legendardni roker Goran Bare: “Djeco, bolje slušajte narodnjake nego mene. Nije to za djecu”. Kad su pak cajke u pitanju, kaže da ne treba braniti djeci da ih slušaju: “Pustite djecu da slušaju što hoće. Što je muzika uopće, pogotovo pop muzika? Dobro, postoje umjetnici koji naprave nešto. No, u većini slučajeva to je zvuk od tri minute. Neka slušaju, doći će k sebi. Cajke više nemaju veze s narodnom glazbom, meni to ima više veze sa svjetskim mainstreamom, jedino što je način pjevanja drugačiji… Meni nema nikakve razlike između Beyonce i Karleuše, jedino što je Beyonce ljepša”. tportal…