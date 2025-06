Za svakoga po nešto, istinskog rock'n'rolla samo za neke

Na bini su bili Goran Bare i Majke i nastupali više od dva sata u formaciji, ‘scenariju’ i sa set listom s kakvima nastupaju, može se reći, bilo gdje. Dodatnom investicijom mogu se smatrati led ekrani, barski stolac za Bareta i tepih ispod njega. Sve drugo odradila je glazba, ili možda bolje reći: pjesme. Pa i u smislu gledanja na kulturu spektakla, Bare i Majke su ušli u onaj najviši dom, a to je da su same pjesme spektakl i Baretova pojavnost ti po koje je publika došla sinoć u najvećem broju. Bio je to karizmatik koji je svojim osjetom vodio publiku gdje je želio i to u savršenoj usklađenosti s bendom. S takvim Baretom na čelu, oni su isto isporučili vruću žeravicu od rock svirke. Arena je bila, što bi se reklo, popunjena zvukom, a Domaćinovićeva gitarska sola su parala zrak. Nije postojao niti jedan trenutak za sumnju tijekom večeri da se koncert s bendom i frontmenom takve magnitude upravo trebao održati u najvećem zagrebačkom zatvorenom prostoru. Ravno do dna